Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP a Vienna? C’è lo scontro diretto cruciale con Draper!

Lorenzo Musetti fa l'impresa e batte il numero 3 al mondo Alexander Zverev, raggiungendo le semifinali dell'ATP 500 di Vienna 2024. In realtà il tennista azzurro aveva già battuto il quotato tedesco nell'unico scontro diretto stagionale, andato in scena però (sempre ai quarti di finale) sulla sua amata terra rossa in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi. Il successo odierno, sul veloce indoor della capitale austriaca, è dunque ancor più significativo considerando le caratteristiche dei due giocatori. Musetti, con i 200 punti ottenuti sin qui a Vienna, è già certo di fare un piccolo passo avanti nel ranking ATP rispetto al 17° posto che occupava lunedì 21 ottobre, balzando come minimo in 16ma piazza.

