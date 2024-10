Pizarro: "A Roma situazione inspiegabile, Fiorentina favorita. Zalewski a Firenze? Gli farebbe bene" (Di venerdì 25 ottobre 2024) L`ex centrocampista di Roma e Fiorentina David Pizarro è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di Firenzeviola.it dove ha toccato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) L`ex centrocampista diDavidè intervenuto in una lunga intervista ai microfoni diviola.it dove ha toccato

Pizarro: “Fiorentina favorita sulla Roma. L’esonero di De Rossi è inspiegabile” - Le parole dell'ex centrocampista: "L'ambiente giallorosso in questo momento non sta bene. Juric non è ancora riuscito a trovare la quadra" ... (forzaroma.info)

Verso Fiorentina-Roma, parla Pizarro: "Domenica i viola partono favoriti" - Il cileno, doppio ex delle due squadre, ha parlato dello scontro diretto in programma domenica al Franchi: "Penso che Juric non sia ancora riuscito a trovare la quadra" ... (ilromanista.eu)