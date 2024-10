Piacenza 14enne cade da terrazzino | morta sul colpo Interrogato l’amico che era in casa

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È caduta dal terrazzo di una soffitta e, dopo un volo di 10 metri, èsul. La vittima è una ragazza di 14 anni di origini albanesi,questa mattina, 25 ottobre, in via IV novembre a. La giovane si trovava con un coetaneo che avrebbe subito chiamato i soccorsi dopo la caduta. Per lei non c’è stato nulla da fare: il corpo dellaè stato quindi trasportato al centro di Medicina Legale di Pavia per svolgere gli accertamenti. Il ragazzo è stato sentito dai carabinieri. La caduta Sarebbe successo intorno alle 10 di mattina, orario in cui, scrive Fanpage, la ragazza sarebbe dovuta entrare a scuola. La giovane è caduta dal settimo piano di uno stabile: in quegli istanti era da sola con un amico.