Sport.quotidiano.net - Pallamano Serie A gold. Macagi Cingoli, una gara da vincere

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "La partita casalinga contro lo Sparer Eppan è per noi molto delicata". Così l’allenatore Sergio Palazzi evidenzia l’importanza della sfida che domani alle 18 quando laospiterà la compagine altoatesina. "L’Eppan – spiega Palazzi – ha 4 punti, noi siamo a quota 2, veniamo da unadi cinque sconfitte consecutive, anche se alcune sono state subite dopo prestazioni di buon livello, quindi dobbiamo rimetterci in carreggiata. Al riguardo, la sfida con l’Eppan costituisce una buona opportunità per centrare la vittoria che ha un doppio tornaconto: per il morale che tornerebbe alto, per la classifica che va rimpolpata". Tra il dire e il fare c’è l’Eppan. "È una squadra strana – precisa Palazzi – in quanto alterna momenti di gioco veloce a fasi in tono minore.