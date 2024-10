Formiche.net - Orizzonti nuvolosi per il B-21? Ecco le ultime novità

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il futuro del di B-21 Raider, l’ultimo esemplare di bombardiere sviluppato dagli Stati Uniti, è al momento alquanto incerto, poiché l’Aereonautica Militare statunitense potrebbe optare per delle variazioni nel numero di componenti della flotta di questi bombardieri a causa della revisione in corso nella struttura delle forze armate. In occasione della presentazione dei risultati trimestrali, l’amministratore delegato di Northrop Grumman (azienda produttrice del velivolo) Kathy Warden ha evidenziato che l’Aeronautica sta rivalutando la sua force structure e che il segretario dell’Aeronautica, Frank Kendall, ha menzionato la possibilità di espandere la flotta di velivoli operativi, considerando anche il Next Generation Air Dominance (Ngad) e il B-21 Raider come componenti centrali.