Omicidio Cecchettin, l'arrivo in Aula per la prima volta di Filippo Turetta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Felpa nera con il cappuccio e una cartelletta in mano. Così Filippo Turetta si è presentato per la prima volta in Aula alla Corte d'Assise di Venezia dove è in corso il processo per l'Omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. "Volevo togliere la vita a lei e poi a me”, ha detto il ragazzo, reo confesso, nell'interrogatorio. Liberoquotidiano.it - Omicidio Cecchettin, l'arrivo in Aula per la prima volta di Filippo Turetta Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Felpa nera con il cappuccio e una cartelletta in mano. Cosìsi è presentato per lainalla Corte d'Assise di Venezia dove è in corso il processo per l'della ex fidanzata Giulia. "Volevo togliere la vita a lei e poi a me”, ha detto il ragazzo, reo confesso, nell'interrogatorio.

