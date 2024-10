Omicidio a Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni: scontro tra bande, interrogato un coetaneo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Accusato di Omicidio a soli quindici anni. Portato in Questura, dovrà rispondere di un?accusa gravissima: quella di aver concorso nel delitto di un coetaneo, di aver contribuito ad Ilmattino.it - Omicidio a Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni: scontro tra bande, interrogato un coetaneo Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Accusato dia soli quindici. Portato in Questura, dovrà rispondere di un?accusa gravissima: quella di aver concorso nel delitto di un, di aver contribuito ad

Omicidio di Sonia Nacci : imputato ai domiciliari - dopo quasi quattro anni in carcere - CEGLIE MESSAPICA – Dopo quasi quattro anni di custodia cautelare in carcere, torna a casa, in regime di domiciliari, il 24enne Cristian Vacca, di Ceglie Messapica. Il giovane è stato condannato in appello per l’omicidio della 43enne Sonia Nacci, ... (Brindisireport.it)

Omicidio a Napoli - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni : scontro tra bande - fermato un coetaneo - Accusato di omicidio a soli quindici anni. Portato in Questura, dovrà rispondere di un?accusa gravissima: quella di aver concorso nel delitto di un coetaneo, di aver contribuito ad...

Omicidio a Napoli - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni : «Violenti e senza regole subito un programma per recuperare i giovani» - Napoli è sotto choc, l?omicidio del quindicenne ha aperto uno squarcio nella serenità di una città nella quale l?entusiasmo per la crescita turistica e... (Ilmattino.it)

Maltrattamenti a Titti Marruocco prima dell’omicidio - 5 anni di condanna al marito - ANCONA – Si è chiuso con 5 anni di condanna a Franco Panariello il processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate alla moglie Concetta Marruocco e alla loro figlia minorenne. La sentenza è stata emessa oggi, al tribunale dorico, dal ... (Anconatoday.it)