Nuoto 50ª edizione Trofeo Nico Sapio | presenti Razzetti e Miressi

(Di venerdì 25 ottobre 2024)numero 50 del, tradizionale appuntamento natatorio internazionale a cura di Genovae My Sport in collaborazione con la Federazione italianae con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova. L’evento andrà in scena dall’8 al 10 novembre, all’interno del My Sport Village Sciorba. Sarà presente Alberto, reduce dalle tre finali raggiunte a Parigi 2024 nei 200 misti, 400 misti e 200 farfalla. Dei medagliati olimpici ci saranno Alessandroe Leonardo Deplano, protagonisti in occasione del bronzo della 4×100 stile libero. Primo grande appuntamento post olimpico anche per gli azzurri Alessandro Ragaini, Gianmarco Sansone, Lisa Angiolini e Sara Curtis. Al, parteciperà anche una rappresentativa giovanile di 4 azzurrine e 4 azzurrini reduci dalla vittoria in Coppa Comen.