Nubifragio su Civitavecchia, città in ginocchio tra allagamenti e disagi alla viabilità (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un Nubifragio improvviso sta colpendo pesantemente Civitavecchia, con la zona sud della città particolarmente afflitta. Diverse aree, come San Gordiano, sono sommerse dall'acqua. Il ponte vicino al ristorante l'Ideale e la SS Aurelia sono completamente allagati, costringendo le automobili a muoversi lentamente e con estrema cautela. La viabilità è compromessa, con il tratto di via Aurelia che collega Santa Marinella a Civitavecchia difficilmente praticabile. Problemi di viabilità e sicurezza stradale Diversi veicoli sono rimasti bloccati con le quattro frecce accese in mezzo all'acqua, inclusi alcuni mezzi pesanti, aggravando ulteriormente il traffico. Critica anche la situazione al Casaletto Rosso, dove il fosso ha esondato a causa delle abbondanti piogge, riversando l'acqua nelle strade e aumentando il livello di criticità.

