Napoli – New York, la Federico II si allea con la Cornel Tech (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Federico II sbarca a New York carica dei suoi ottocento anni di storia e orgogliosa di essere stata fondata da un monarca potente e illuminato – Federico II di Svevia, appunto – che non a caso si era meritato l’appellativo di Stupor Mundi. Capitanata dal rettore Matteo Lorito dietro l’organizzazione di Giorgio Ventre, che dirige il Dipartimento di Ingegneria elettrica, la squadra dell’ateneo giunta nella Grande Mela per due giorni incontri confronti e dibattiti non è venuta meno al compito di stupire – per restare nella tradizione – sia gli ospiti venuti ad ascoltare che in qualche misura anche se stessa. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) LaII sbarca a Newcarica dei suoi ottocento anni di storia e orgogliosa di essere stata fondata da un monarca potente e illuminato –II di Svevia, appunto – che non a caso si era meritato l’appellativo di Stupor Mundi. Capitanata dal rettore Matteo Lorito dietro l’organizzazione di Giorgio Ventre, che dirige il Dipartimento di Ingegneria elettrica, la squadra dell’ateneo giunta nella Grande Mela per due giorni incontri confronti e dibattiti non è venuta meno al compito di stupire – per restare nella tradizione – sia gli ospiti venuti ad ascoltare che in qualche misura anche se stessa.

