Napoli-Lecce, Conte sorprende tutti: le scelte del tecnico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le scelte fatte dal tecnico salentino contro il suo Lecce stupiscono tutti i tifosi, il Napoli ha l’obbligo di vincere e convincere. Per la prima volta, Antonio Conte affronterà il suo Lecce (squadra della sua città e con cui ha esordito come calcciatore) da allenatore del Napoli. Non sarà l’emozione, però, a giocargli brutti scherzi. Il tecnico ex Juventus e Inter pare aver fatto delle scelte. Vi è anche un po’ di strategia, probabilmente, visto che tre giorni dopo ci sarà l’estenuante trasferta di San Siro col Milan. Conte, indatti, potrebbe schierare Ngonge e Neres dal primo minuto di gioco. Ngonge titolare , la probabile formazione del Napoli contro il Lecce Antonio Conte concede minuti a Cyril Ngonge, l’esterno belga ha mostrato diverse volte – specialmente nella passata stagione- il suo talento. Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, Conte sorprende tutti: le scelte del tecnico Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lefatte dalsalentino contro il suostupisconoi tifosi, ilha l’obbligo di vincere e convincere. Per la prima volta, Antonioaffronterà il suo(squadra della sua città e con cui ha esordito come calcciatore) da allenatore del. Non sarà l’emozione, però, a giocargli brutti scherzi. Ilex Juventus e Inter pare aver fatto delle. Vi è anche un po’ di strategia, probabilmente, visto che tre giorni dopo ci sarà l’estenuante trasferta di San Siro col Milan., indatti, potrebbe schierare Ngonge e Neres dal primo minuto di gioco. Ngonge titolare , la probabile formazione delcontro ilAntonioconcede minuti a Cyril Ngonge, l’esterno belga ha mostrato diverse volte – specialmente nella passata stagione- il suo talento.

