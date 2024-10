Myrta Merlino sostituita da Simona Branchetti a Pomeriggio 5: perché? (Di venerdì 25 ottobre 2024) perché Myrta Merlino è assente a Pomeriggio 5 oggi? La puntata di venerdì 25 ottobre 2024, il programma vede un cambio di conduzione inaspettato, con Simona Branchetti alla guida del programma al posto dell'ex volto de La7, che ha dovuto assentarsi per un impegno personale. Ad annunciarlo è stata la giornalista quasi al termine della puntata di giovedì 24 ottobre. Non è la prima volta che accade, e queste sostituzioni continuano a sollevare ulteriori interrogativi sulla continuità della conduzione del popolare programma di Canale 5, ormai da tempo al centro di discussioni per via delle assenze della padrona di casa. Myrta Merlino, che ha preso le redini di Pomeriggio Cinque lo scorso anno, è già stata sostituita in più occasioni. Tvpertutti.it - Myrta Merlino sostituita da Simona Branchetti a Pomeriggio 5: perché? Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è assente a5 oggi? La puntata di venerdì 25 ottobre 2024, il programma vede un cambio di conduzione inaspettato, conalla guida del programma al posto dell'ex volto de La7, che ha dovuto assentarsi per un impegno personale. Ad annunciarlo è stata la giornalista quasi al termine della puntata di giovedì 24 ottobre. Non è la prima volta che accade, e queste sostituzioni continuano a sollevare ulteriori interrogativi sulla continuità della conduzione del popolare programma di Canale 5, ormai da tempo al centro di discussioni per via delle assenze della padrona di casa., che ha preso le redini diCinque lo scorso anno, è già statain più occasioni.

