MotoGP, Bezzecchi il più veloce in FP1 nel GP di Thailandia. Bagnaia appena dietro Martin (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram si è confermato il dominio delle Ducati, vista la presenza di ben sei moto di Borgo Panigale ai primi sei posti dell’ordine dei tempi della FP1. Il migliore è stato Marco Bezzecchi. Il romagnolo, in sella alla GP23 del Team VR46, ha fermato i cronometri sul tempo di 1:30.492 a precedere di 0.038 il leader della classifica mondiale, Jorge Martin (Ducati Pramac), e di 0.200 Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Un ottimo “Bezz“, che ha risposto così dopo il brutto incidente in Australia con Maverick Vinales e le polemiche annesse. Grande ritmo per lui sull’1:30 alto, alla stessa stregua di Martin e Bagnaia che sono apparsi sullo stesso livello e molto costanti. Oasport.it - MotoGP, Bezzecchi il più veloce in FP1 nel GP di Thailandia. Bagnaia appena dietro Martin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito di Buriram si è confermato il dominio delle Ducati, vista la presenza di ben sei moto di Borgo Panigale ai primi sei posti dell’ordine dei tempi della FP1. Il migliore è stato Marco. Il romagnolo, in sella alla GP23 del Team VR46, ha fermato i cronometri sul tempo di 1:30.492 a precedere di 0.038 il leader della classifica mondiale, Jorge(Ducati Pramac), e di 0.200 Francesco(Ducati Factory). Un ottimo “Bezz“, che ha risposto così dopo il brutto incidente in Australia con Maverick Vinales e le polemiche annesse. Grande ritmo per lui sull’1:30 alto, alla stessa stregua diche sono apparsi sullo stesso livello e molto costanti.

