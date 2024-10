Thesocialpost.it - Morto Phil Lesh, storico fondatore dei Grateful Dead: aveva 84 anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024), bassista edello, èall’età di 84. La notizia del decesso è stata diffusa dal profilo Instagram del musicista, accompagnata dai messaggi di tanti utenti che hanno voluto dedicargli un pensiero.Leggi anche: Va dal medico per un’indigestione, gli trovano uno scarafaggio vivo nello stomacosi è spento “circondato dalla sua famiglia e da tanto amore.ha portato immensa gioia a tutti attorno a lui e lascia un’eredità di musica e di amore”. Come riferisce la Cnn, non è nota al momento la causa della morte. L'articolodei84proviene da The Social Post.