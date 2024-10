"Mio padre ben seguito, siamo più tranquilli" (Di venerdì 25 ottobre 2024) È passato un mese da quando Enrico Liverani, 77 anni, ha fatto i primi controlli. La diagnosi è arrivata poco dopo: tumore della colecisti. L’uomo e la sua famiglia si sono aggrappati al ’filo di Arianna’, il percorso in Oncologia, per non perdersi nelle difficoltà. A raccontarlo è il figlio, Giampiero. Come è iniziato tutto? "Ci siamo accorti che il babbo era calato tantissimo nel giro di breve. Ha fatto due visite in cui con l’ecografia si è visto che c’era una massa. E da lì il nostro medico di famiglia ci ha indirizzato a Ravenna, in Oncologia. Il dottor Tamberi e l’équipe sono stati molto professionali, ci hanno indirizzati in tutto". Che percorso avete seguito? "Ci ha fatto visitare a Forlì da un collega, fatto fare altri esami. E ora ci hanno richiamato per iniziare la terapia già nei prossimi giorni. Ilrestodelcarlino.it - "Mio padre ben seguito, siamo più tranquilli" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È passato un mese da quando Enrico Liverani, 77 anni, ha fatto i primi controlli. La diagnosi è arrivata poco dopo: tumore della colecisti. L’uomo e la sua famiglia si sono aggrappati al ’filo di Arianna’, il percorso in Oncologia, per non perdersi nelle difficoltà. A raccontarlo è il figlio, Giampiero. Come è iniziato tutto? "Ciaccorti che il babbo era calato tantissimo nel giro di breve. Ha fatto due visite in cui con l’ecografia si è visto che c’era una massa. E da lì il nostro medico di famiglia ci ha indirizzato a Ravenna, in Oncologia. Il dottor Tamberi e l’équipe sono stati molto professionali, ci hanno indirizzati in tutto". Che percorso avete? "Ci ha fatto visitare a Forlì da un collega, fatto fare altri esami. E ora ci hanno richiamato per iniziare la terapia già nei prossimi giorni.

