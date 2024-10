Dailymilan.it - Milan, Zlatan Ibrahimovic fa lo psicologo: a colloquio con tutti i giocatori. E con Rafael Leao…

(Di venerdì 25 ottobre 2024)arriva aello e fa lo “”:cone in particolare conLeao!ha vestito i panni delloper un giorno. Il Senior Advisor di RedBird, nella giornata di giovedì 24 ottobre, si è presentato a sorpresa aello e ha assistito all’allenamento insieme al direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada. E’ poi saltato all’occhio l’atteggiamento dello svedese, che ha preso da parte ogni giocatore facendo dei colloqui individuali. Questo anche conLeao, il giocatore delche al momento è sicuramente il più in difficoltà, viste le ultime prestazioni non all’altezza delle aspettative. Ibra ha, quindi, caricato e motivato il numero dieci portoghese, per cercare di fargli cambiare marcia.