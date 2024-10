Maxi sanzione mentre pesca ricci di mare, esemplari riportati nel loro habitat (Di venerdì 25 ottobre 2024) MELENDUGNO – La legge regionale numero 6 del 18 aprile del 2023, parla chiaro. Sono vietati “la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari del riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi”.Il motivo è noto. Prelibatezza culinaria per Lecceprima.it - Maxi sanzione mentre pesca ricci di mare, esemplari riportati nel loro habitat Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) MELENDUGNO – La legge regionale numero 6 del 18 aprile del 2023, parla chiaro. Sono vietati “la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione deglidelo die dei relativi prodotti derivati freschi”.Il motivo è noto. Prelibatezza culinaria per

