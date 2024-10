Marotta avvia la rivoluzione all’Inter: contatti con due della Juventus! – CdS (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Inter si trova di fronte a un periodo di profonda trasformazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Oaktree ha deciso di intervenire direttamente in settori ritenuti cruciali, come l’area corporate. Le decisioni di Oaktree hanno già provocato i primi scossoni, con la probabile uscita di tre figure chiave. In questo scenario di cambiamenti, la notizia più sorprendente riguarda la possibilità di ben due arrivi dalla dirigenza della Juventus, che Marotta conosce bene. CAMBIO IN DIRIGENZA – Novità importanti in arrivo sul fronte dirigenziale per l’Inter. L’obiettivo di Oaktree è chiaro: aumentare il valore dell’Inter per ottimizzare l’investimento in vista di una futura cessione che possa garantire un ritorno economico considerevole. Inter-news.it - Marotta avvia la rivoluzione all’Inter: contatti con due della Juventus! – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Inter si trova di fronte a un periodo di profonda trasformazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Oaktree ha deciso di intervenire direttamente in settori ritenuti cruciali, come l’area corporate. Le decisioni di Oaktree hanno già provocato i primi scossoni, con la probabile uscita di tre figure chiave. In questo scenario di cambiamenti, la notizia più sorprendente riguarda la possibilità di ben due arrivi dalla dirigenza, checonosce bene. CAMBIO IN DIRIGENZA – Novità importanti in arrivo sul fronte dirigenziale per l’Inter. L’obiettivo di Oaktree è chiaro: aumentare il valore dell’Inter per ottimizzare l’investimento in vista di una futura cessione che possa garantire un ritorno economico considerevole.

