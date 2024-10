Magia Haribo. Novità golose per la notte delle streghe (Di venerdì 25 ottobre 2024) Halloween è alle porte, e l’atmosfera si fa sempre più elettrizzante e misteriosa. Grandi e piccini attendono con trepidazione il momento di riversarsi nelle strade travestiti da streghe, fantasmi e creature spaventose, per riempire i loro calderoni con deliziose caramelle e intonare la celebre frase di rito, che anche quest’anno Haribo ha deciso di rendere golosa e divertente grazie ad una delle sue gommose più iconiche, l’Orsetto d’Oro. Tutti pronti quindi: ’Orsetto o Scherzetto?’. In Italia, Halloween è una ricorrenza sempre più celebrata, che coinvolge adulti e bambini. Haribo – leader mondiale nella produzione di gommose – ha pensato a imperdibili iniziative a tema, in vista della notte più paurosa di sempre. Quotidiano.net - Magia Haribo. Novità golose per la notte delle streghe Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Halloween è alle porte, e l’atmosfera si fa sempre più elettrizzante e misteriosa. Grandi e piccini attendono con trepidazione il momento di riversarsi nelle strade travestiti da, fantasmi e creature spaventose, per riempire i loro calderoni con deliziose caramelle e intonare la celebre frase di rito, che anche quest’annoha deciso di rendere golosa e divertente grazie ad unasue gommose più iconiche, l’Orsetto d’Oro. Tutti pronti quindi: ’Orsetto o Scherzetto?’. In Italia, Halloween è una ricorrenza sempre più celebrata, che coinvolge adulti e bambini.– leader mondiale nella produzione di gommose – ha pensato a imperdibili iniziative a tema, in vista dellapiù paurosa di sempre.

