L'uomo che evade dai domiciliari (col braccialetto elettronico) per andare al McDonald's (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando la fame chiama. Un uomo di 32 anni, italiano, è stato arrestato mercoledì pomeriggio all'interno del McDonald's di Rozzano con l'accusa di evasione. I carabinieri lo hanno bloccato poco prima delle 15, mentre pranzava, perché in realtà il 32enne doveva trovarsi ai domiciliari. Nei suoi Milanotoday.it - L'uomo che evade dai domiciliari (col braccialetto elettronico) per andare al McDonald's Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando la fame chiama. Undi 32 anni, italiano, è stato arrestato mercoledì pomeriggio all'interno del's di Rozzano con l'accusa di evasione. I carabinieri lo hanno bloccato poco prima delle 15, mentre pranzava, perché in realtà il 32enne doveva trovarsi ai. Nei suoi

