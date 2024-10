LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Russell al comando, cominciano a girare Antonelli e Bearman (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Torna in pista anche Bearman per girare con gomma dura, intanto nuovo miglior tempo per Albon in 1:19.812. 20.47 Kimi Antonelli gira in un tempo 2?225 superiore all’1:19.816 di Russell che è il nuovo miglior tempo. 20.46 Bearman ai box, mentre Sainz fa il suo primo giro a 0?208 di ritardo nei confronti di Russell. 20.44 Russell al comando in 1:20.727 e 68 millesimi di vantaggio su Perez. 20.42 Lewis Hamilton sta seguendo passo passo il lavoro che sta svolgendo Kimi Antonelli, che sarà il suo sostituto l’anno prossimo. 20.41 Si riparte subito per questa sessione dopo questa breve interruzione per ripulire la pista. 20.39 Qualche piccolo intervento da parte dei meccanici sulla vettura di Max Verstappen prima di rientrare in pista. 20. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Russell al comando, cominciano a girare Antonelli e Bearman Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Torna in pista anchepercon gomma dura, intanto nuovo miglior tempo per Albon in 1:19.812. 20.47 Kimigira in un tempo 2?225 superiore all’1:19.816 diche è il nuovo miglior tempo. 20.46ai box, mentre Sainz fa il suo primo giro a 0?208 di ritardo nei confronti di. 20.44alin 1:20.727 e 68 millesimi di vantaggio su Perez. 20.42 Lewis Hamilton sta seguendo passo passo il lavoro che sta svolgendo Kimi, che sarà il suo sostituto l’anno prossimo. 20.41 Si riparte subito per questa sessione dopo questa breve interruzione per ripulire la pista. 20.39 Qualche piccolo intervento da parte dei meccanici sulla vettura di Max Verstappen prima di rientrare in pista. 20.

