Iltempo.it - L'impegno di Nave: "Presto linee guida per spingere lo sviluppo del settore vinicolo"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «La Campania è un territorio ricco di storia vitivinicola che esprime ben quattro docg. I suoi vini sono conosciuti per qualità e sapore in tutto il mondo. Ma non dobbiamo solo soffermarci sulla qualità dei prodotti. Il comparto garantisce livelli di occupazione importanti. È qui che bisogna investire perché l'agricoltura è un asset strategico che ha bisogno però diche possano aiutare lodi questi settori. Le aziende vinicole e le dimore storiche svolgono un ruolo fondamentale anche in termini di difesa del territorio, valorizzando il patrimonio storico e promuovendo un turismo di qualità. Lo ha dichiarato dal senatore Luigi(M5s), promotore della conferenza stampa «Campania terra divini antichi e passione contemporanea» che si è svolta nella sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama, con l'ausilio di Ciro Di Pietro, chief restructuring officier.