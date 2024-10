**Liguria: Schlein, 'bella coalizione, con Orlando volta buona per cambiare'** (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Le cose più belle sono quelle che facciamo insieme, sono felice delle nostre bandiere che sventolano insieme. Stavolta in Liguria si cambia e con Andrea Orlando è la volta buona per cambiare". Così Elly Schlein alla manifestazione del centrosinistra a Genova. "Ogni forza di questa bella coalizione porta un valore aggiunto. Così abbiamo costruito un progetto di cambiamento concreto che parla dei bisogni delle persone". Liberoquotidiano.it - **Liguria: Schlein, 'bella coalizione, con Orlando volta buona per cambiare'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Le cose più belle sono quelle che facciamo insieme, sono felice delle nostre bandiere che sventolano insieme. Stain Liguria si cambia e con Andreaè laper". Così Ellyalla manifestazione del centrosinistra a Genova. "Ogni forza di questaporta un valore aggiunto. Così abbiamo costruito un progetto di cambiamento concreto che parla dei bisogni delle persone".

