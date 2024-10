Legge di Bilancio e bonus in busta paga, fino a mille euro in più l’anno: «Ma con detrazioni e nuovo cuneo ci perdono tutti» (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Legge di Bilancio 2025 porterà aumenti in busta paga dal primo gennaio. E a guadagnarci di più sarà chi ha una retribuzione lorda tra i 35 e i 40 mila euro. Che porterà a casa mille euro in più all’anno, ovvero 83 al mese. Ma la nuova versione del taglio del cuneo fiscale prevede il calcolo sul reddito complessivo e non solo su quello da lavoro. E secondo le simulazioni questo si traduce «in una perdita, seppure modesta, anche sui redditi più bassi», secondo il tributarista Gianluca Timpone. Ma soprattutto: proprio per i redditi tra i 32 e i 40 mila euro l’anno «il beneficio promesso si riduce a una manciata di euro». E se si hanno altri redditi si annulla tutto. E a guadagnarci rischiano di essere in pochissimi. Mentre a perderci di più tra chi guadagna 85 mila euro l’anno sono i single. Che perdono 6 mila euro di detrazioni. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladi2025 porterà aumenti indal primo gennaio. E a guadagnarci di più sarà chi ha una retribuzione lorda tra i 35 e i 40 mila. Che porterà a casain più al, ovvero 83 al mese. Ma la nuova versione del taglio delfiscale prevede il calcolo sul reddito complessivo e non solo su quello da lavoro. E secondo le simulazioni questo si traduce «in una perdita, seppure modesta, anche sui redditi più bassi», secondo il tributarista Gianluca Timpone. Ma soprattutto: proprio per i redditi tra i 32 e i 40 mila«il beneficio promesso si riduce a una manciata di». E se si hanno altri redditi si annulla tutto. E a guadagnarci rischiano di essere in pochissimi. Mentre a perderci di più tra chi guadagna 85 milasono i single. Che6 miladi

