Latina / Minacciano il titolare di un negozio e gli sfondano il bancone, tre giovani denunciati (Di venerdì 25 ottobre 2024) Latina – La Polizia di Stato di Latina ha individuato ieri i presunti autori di minacce e danneggiamenti ai danni del titolare di un negozio di kebab a Latina. Si tratta di tre giovani di 29, 26 e 17 anni che – secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo scorso 7 ottobre, avevano reagito molto male L'articolo Latina / Minacciano il titolare di un negozio e gli sfondano il bancone, tre giovani denunciati Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Minacciano il titolare di un negozio e gli sfondano il bancone, tre giovani denunciati Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 25 ottobre 2024)– La Polizia di Stato diha individuato ieri i presunti autori di minacce e danneggiamenti ai danni deldi undi kebab a. Si tratta di tredi 29, 26 e 17 anni che – secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo scorso 7 ottobre, avevano reagito molto male L'articoloildi une gliil, treTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Distruggono con le mazze un kebabbaro a Latina - il titolare si era rifiutato di fargli bere alcolici - I responsabili dell'atto vandalico, avvenuto negli scorsi giorni a Latina, sono tre ragazzi, rispettivamente di 29, 26 e 17 anni. Dovranno rispondere delle minacce e dei danneggiamenti ai danni del titolare di un fast food.Continua a leggere (Fanpage.it)

Aggressione in un forno di Latina : titolare attacca il dipendente per rifiuto di una mansione - Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza sul luogo di lavoro ha scosso la comunità di Latina, dove un titolare di un forno ha aggredito un dipendente di origine bengalese. Il fatto si è verificato giovedì mattina, quando la vittima, ... (Gaeta.it)

Latina - “lavoro nero” e poca sicurezza : titolare di un’azienda agricola multato per 10mila euro - Latina, 18 ottobre 2024 – La Polizia di Stato di Latina con la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, nei giorni scorsi ha svolto specifiche attività di controllo presso un fondo agricolo pontino, volto all’accertamento ... (Ilfaroonline.it)

Scoperto impianto clandestino : titolare di supermercati a Latina arrestato per furto di energia - Facebook WhatsApp Twitter Un controllo mirato ha portato alla scoperta di un sistema di bypass illegale installato in due supermercati di Latina. Il titolare, un uomo di 40 anni, è stato arrestato dalla polizia per furto di energia elettrica. ... (Gaeta.it)