Inter-Juve, Thuram spiazza i tifosi: la rivelazione inaspettata (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arriva la rivelazione di Marcus Thuram riguardo la partita tra Inter e Juventus, in programma domenica alle 18:00 C'è tanta attesa di capire come sarà la partita tra Inter e Juventus, uno scontro diretto pazzesco che sarà fondamentale portare a casa per entrambe le squadre. I bianconeri sono delusi dalla sconfitta casalinga in Champions League contro lo Stoccarda e vogliono quindi riscattarsi. Mentre i ragazzi di Simone Inzaghi non vogliono perdere il passo del Napoli, che sarà impegnato sabato contro il Lecce. Vincere per la squadra di Antonio Conte sarà fondamentale visto il novembre difficilissimo che li vedrà affrontare, nell'ordine, Milan, Atalanta, Inter e Roma. Ecco che quindi guadagnare punti sulle rivali in questa fase può essere decisivo ai fini della lotta Scudetto. Ma l'Inter è la favorita numero uno e si sta preparando alla perfezione per il Derby d'Italia.

