Inter, guaio Inzaghi e lungo stop: rientra direttamente dopo la sosta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tegola per Inzaghi in vista del big match contro la Juventus e dei successivi impegni tra campionato e Champions League: almeno un mese di stop per il giocatore dell'Inter La trasferta di Champions a Berna è già alle spalle per l'Inter, subito proiettata verso la grande sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro la Juventus. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itIl successo all'ultimo respiro con lo Young Boys ha regalato tre punti preziosissimi e morale alla truppa nerazzurra in vista del Derby d'Italia, che potrebbe consentire agli uomini di Simone Inzaghi di staccare la 'Vecchia Signora' e mettere ulteriore pressione alla capolista Napoli.

