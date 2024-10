Anteprima24.it - Inchiesta Dolce Vita, Petrillo: “Abbiamo ribaltato il primo tempo”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di lettura: 2 minuti“Se fossimo in una partita di calcio e se ci fronteggiassimo tra squadre io direi che gli esiti di queste due sentenze sono assolutamente favorevoli per la difesa di Festa,come direbbe un allenatore di calcio, unnel qualesubito e adesso siamo in una condizione, non dico di poter gestire al meglio la partita, ma siamo nella condizione di fronteggiare le accuse della Procura con molti assi a disposizione“. All’indomani delle motivazioni della Cassazione, parla così l’avvocato di Gianluca Festa, Luigi. Le intercettazioni raccolte dalla Procura di Avellino nell’” nei confronti dell’ex sindaco Festa sono legittime e potranno essere utilizzate dagli inquirenti nel processo; la scarcerazione agli arresti domiciliari per 154 giorni, è sopravvenuta per il venir meno delle esigenze cautelari.