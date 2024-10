In casa cocaina, marijuana e contanti: 50enne finisce in carcere (Di venerdì 25 ottobre 2024) All'interno della sua abitazione i carabinieri hanno trovato 22 grammi di cocaina, 18,5 di marijuana e la somma in contanti di 1.300 euro, ritenuta provento di spaccio. È stato arrestato nei giorni scorsi un 50enne di San Donà di Piave.L'uomo, già sotto la lente d'ingrandimento per episodi Veneziatoday.it - In casa cocaina, marijuana e contanti: 50enne finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) All'interno della sua abitazione i carabinieri hanno trovato 22 grammi di, 18,5 die la somma indi 1.300 euro, ritenuta provento di spaccio. È stato arrestato nei giorni scorsi undi San Donà di Piave.L'uomo, già sotto la lente d'ingrandimento per episodi

