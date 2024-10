I look delle influencer per Halloween 2024, e tu come ti vestirai? ? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Halloween si avvicina con il suo passo lento e trascinato, e tra noi c’è chi non potrebbe esserne più entusiasta. Vi è una sorta di oscura attrazione che lega indissolubilmente la mente umana a contesti cupi e sinistri, come anche al senso di pericolo che ne consegue. Per quanto ossimorico possa apparire, vi è un naturale nesso tra piacere e paura: indagato in ambito psicologico, questo trova correlazione diretta con il senso di proibizione e tutte quelle emozioni fuori dai confini dell’ordinario, in grado di suscitare una scossa di adrenalina e stimolare precisi meccanismi mentali. È esattamente questo ciò che accade con la visione dei film horror. Dilei.it - I look delle influencer per Halloween 2024, e tu come ti vestirai? ? Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)si avvicina con il suo passo lento e trascinato, e tra noi c’è chi non potrebbe esserne più entusiasta. Vi è una sorta di oscura attrazione che lega indissolubilmente la mente umana a contesti cupi e sinistri,anche al senso di pericolo che ne consegue. Per quanto ossimorico possa apparire, vi è un naturale nesso tra piacere e paura: indagato in ambito psicologico, questo trova correlazione diretta con il senso di proibizione e tutte quelle emozioni fuori dai confini dell’ordinario, in grado di suscitare una scossa di adrenalina e stimolare precisi meccanismi mentali. È esattamente questo ciò che accade con la visione dei film horror.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elisabetta Gregoraci a Questioni di Stile - chi è lo stylist che sceglie i suoi vestiti e come crea i look - Nicolò Cattani è lo stylist che ha curato alcuni look di Elisabetta Gregoraci a Questioni di Stile. Intervistato da Fanpage.it ha raccontato come ha scelto gli outfit.Continua a leggere (Fanpage.it)

Forbes nomina Elisa Maino come miglior creator su Tik Tok per la categoria beauty : i suoi look più iconici - 23 anni e un seguito di ben 6 milioni di followers su Tik Tok: Elisa Maino è nella lista dei 25 creator italiani più influenti di Tik Tok Italia secondo Forbes. Vincitrice per la categoria beauty, la creator nonostante la giovane età ha già una ... (Metropolitanmagazine.it)

Leggi anche : come farsi notare subito in look nero totale - scarpe basse e occhiali neri schermanti - l nuovo stile post divorzio di Jennifer Lopez, lontano dai red carpet prevede look minimalisti all’insegna della comodità. Come l’ultimo outfit street style, in nero totale, acceso dalla chioma foltissima acconciata in un raccolto selvaggio. ... (Iodonna.it)

Le scarpe basse strigate sono (ancora) la base solida di ogni look autunnale - ecco come abbinarle e quali compraree - Nel vasto universo delle scarpe, tra tacchi impossibili e ballerine ultraflat, sneaker performanti e it-shoe di tendenza, c’è un modello che con stabilità continua a essere protagonista (soprattutto) dei look autunnali. Sono le scarpe stringate da ... (Iodonna.it)