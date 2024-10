Highlights e gol Torino-Como 1-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Torino-Como, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Primo tempo equilibrato e con pochi squilli sia da una parte che dall’altra con un Torino ordinato che però non punge e non si rende pericoloso dalle parti di Audero. Nella ripresa la partita cambia, il Torino si fa più intraprendente anche se Milinkovic Savic deve metterci una mano, anche con l’aiuto della traversa, su una conclusione pericolosissima di Nico Paz. L’episodio chiave però avviene al 75? con Braunoder, entrato al posto di Sergi Roberto infortunato, che commette una sciocchezza clamorosa: retropassaggio di testa ad Audero troppo corto, Njie ne approfitta e deposita la palla in porta. Il gol che vale tre punti, Vanoli torna a sorridere. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la nona giornata del campionato di. Primo tempo equilibrato e con pochi squilli sia da una parte che dall’altra con unordinato che però non punge e non si rende pericoloso dalle parti di Audero. Nella ripresa la partita cambia, ilsi fa più intraprendente anche se Milinkovic Savic deve metterci una mano, anche con l’aiuto della traversa, su una conclusione pericolosissima di Nico Paz. L’episodio chiave però avviene al 75? con Braunoder, entrato al posto di Sergi Roberto infortunato, che commette una sciocchezza clamorosa: retropassaggio di testa ad Audero troppo corto, Njie ne approfitta e deposita la palla in porta. Il gol che vale tre punti, Vanoli torna a sorridere.

