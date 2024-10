Gli Spurs mantengono la partenza perfetta in Europa

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-24 23:01:38 Il web non parla d’altro: Il Tottenham è salito in testa alla classifica diLeague dopo aver battuto l’AZ Alkmaar 1-0 a nord di Londra. Primo tempo decisamente poco entusiasmante per i padroni di casa, che aspettano la ripresa per rimettersi in moto. Il giovane Mikey Moore sembrava forte sulla fascia e glihanno avuto il loro momento quando James Maddison ha vinto un rigore per la sua squadra. C’è stato un dibattito tra il capitano Maddison e Richarlison su chi avrebbe preso il gol, ma il brasiliano si è fatto avanti e ha messo da parte il gol regalando agli uomini di Ange Postecoglou altri tre punti. per vedere come si è svolta la partita in N17. Tre vittorie su tre nel @league pic.twitter.