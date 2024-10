Giulia De Lellis: “Di Tony Effe non parlo, dobbiamo solo viverci. Mi stupisce che si faccia conoscere da pochi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giulia De Lellis racconta la sua infanzia, i momenti difficili dopo la separazione dei genitori. Parla poi della sua notorietà conquistata con Uomini e Donne, dell'amore con Andrea Damante e la storia con Tony Effe, il tutto nell'ultima puntata del podcast One More Time. Fanpage.it - Giulia De Lellis: “Di Tony Effe non parlo, dobbiamo solo viverci. Mi stupisce che si faccia conoscere da pochi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)Deracconta la sua infanzia, i momenti difficili dopo la separazione dei genitori. Parla poi della sua notorietà conquistata con Uomini e Donne, dell'amore con Andrea Damante e la storia con, il tutto nell'ultima puntata del podcast One More Time.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia De Lellis svela quale è la cosa che più le piace di Tony Effe : “Non avevo mai incontrato una persona che…” - Protagonista dell’ultima puntata del podcast One More Time condotto da Luca Casadei, Giulia De Lellis si è raccontato a lungo, parlando in modo approfondito della sua storia con Andrea Damante e dei vari tira e molla che hanno caratterizzato la ... (Isaechia.it)

Uomini e Donne - Andrea Damante svela la verità sull’amicizia con Tony Effe dopo il fidanzamento con Giulia De Lellis - Durante il nuovo magazine musicale “Playlist”, condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante è stato protagonista di una conversazione che ha toccato temi scottanti. Ha risposto a domande ... (Anticipazionitv.it)

Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) - Cosa pensa Andrea Damante del dissing di Fedez contro Tony Effe in cui viene citato L'articolo Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)

Giulia De Lellis con gli anelli di Tony Effe al dito - la foto del bacio su Instagram : “Cattivo ragazzo” - Giulia De Lellis su Instagram ha condiviso la foto mentre si scambia un bacio con Tony Effe: al matrimonio della cugina, celebrato il giorno dopo il concerto del rapper, ha indossato gli anelli del fidanzato che lei definisce "il cattivo ... (Fanpage.it)