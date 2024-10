Genoa e Sampdoria annunciano collaborazione per acquisto Ferraris (Di venerdì 25 ottobre 2024) Genoa e Sampdoria annunciano la collaborazione per l’acquisto dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Qui di seguito la nota ufficiale congiunta dei club: “In tale prospettiva, e ad ulteriore rafforzamento della loro intesa, le parti intendono valutare possibilità di coinvolgimento di operatori terzi, al fine di definire le condizioni per una proposta congiunta di riqualificazione dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Nei prossimi giorni seguiranno incontri e approfondimenti tecnici in questa direzione. Le società l’amministrazione comunale di Genova – e in particolare il Sindaco Marco Bucci e il Vice Sindaco Pietro Piciocchi – per essersi sempre fattivamente adoperati al fine di favorire il massimo coinvolgimento e la piena intesa tra le nostre società per la buona riuscita del progetto”. Genoa e Sampdoria annunciano collaborazione per acquisto Ferraris SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)laper l’dello Stadio Luigidi Genova. Qui di seguito la nota ufficiale congiunta dei club: “In tale prospettiva, e ad ulteriore rafforzamento della loro intesa, le parti intendono valutare possibilità di coinvolgimento di operatori terzi, al fine di definire le condizioni per una proposta congiunta di riqualificazione dello Stadio Luigidi Genova. Nei prossimi giorni seguiranno incontri e approfondimenti tecnici in questa direzione. Le società l’amministrazione comunale di Genova – e in particolare il Sindaco Marco Bucci e il Vice Sindaco Pietro Piciocchi – per essersi sempre fattivamente adoperati al fine di favorire il massimo coinvolgimento e la piena intesa tra le nostre società per la buona riuscita del progetto”.perSportFace.

