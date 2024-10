Fine Vita in Consiglio il 19 novembre (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito potrebbe approdare in Consiglio regionale il 19 novembre. Mercoledì l’Ufficio di Presidenza della seconda e della terza Commissione del Pirellone ha deciso che il testo sarà presentato da due relatori, uno di maggioranza (Matteo Forte, Fratelli d’Italia) e uno di minoranza (Carmela Rozza, Pd). Il testo potrà essere emendato entro lunedì 28 ottobre, poi nella seduta del 30 è prevista la presentazione da parte dei due relatori, la discussione generale ed eventuali emendamenti, inFine il voto alle relazioni. Se il cronoprogramma sarà rispettato, si andrà in Aula il 19 novembre. Gi.An. Ilgiorno.it - Fine Vita in Consiglio il 19 novembre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito potrebbe approdare inregionale il 19. Mercoledì l’Ufficio di Presidenza della seconda e della terza Commissione del Pirellone ha deciso che il testo sarà presentato da due relatori, uno di maggioranza (Matteo Forte, Fratelli d’Italia) e uno di minoranza (Carmela Rozza, Pd). Il testo potrà essere emendato entro lunedì 28 ottobre, poi nella seduta del 30 è prevista la presentazione da parte dei due relatori, la discussione generale ed eventuali emendamenti, inil voto alle relazioni. Se il cronoprogramma sarà rispettato, si andrà in Aula il 19. Gi.An.

