Fabio Cannavaro rivela: "Non temevo nessuno tranne Ronaldo Il Fenomeno"

Fabio Cannavaro, tra i più celebri difensori centrali del calcio, ha affrontato i migliori attaccanti, ma uno, in particolare, lo ha messo a dura prova: Ronaldo "il Fenomeno". Nonostante la sua determinazione e il piacere di confrontarsi con avversari forti, Cannavaro confessa che l'ex attaccante brasiliano dell'Inter aveva qualcosa di unico. La sua abilità tecnica

