Gaeta.it - Elly Schlein infiamma il Teatro Politeama di Genova per il comizio finale di Andrea Orlando

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un’atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione,ha aperto ildi chiusura della campagna elettorale peraldi. L’evento ha visto una straordinaria affluenza, con 1200 posti occupati e numerosi cittadini rimasti fuori, segno di un interesse palpabile per le prossime elezioni., segretaria del Partito Democratico, è stata accolta da un caloroso applauso, manifestando così il sostegno per la candidatura di. La presenza di importanti figure della coalizione ha ulteriormente arricchito l’evento, confermando l’unità e la determinazione del centro-sinistra. Un evento che ha richiamato migliaia di sostenitori Il, simbolo della cultura genovese, è stato il palcoscenico ideale per un evento di tale rilevanza politica.