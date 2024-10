Edificio scolastico pericolante più di 600 bambini di una primaria pontina restano a casa

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Allarme Sicurezza: Ordinanza di Chiusura per ladi Via Quarto a Latina Trenta classi chiuse e oltre 600 studenti costretti a rimanere a: è questa la conseguenza dell’intervento dei vigili del fuoco avvenuto presso la scuolaFrezzotti-Corradini di via Quarto a Latina. L’ispezione è stata richiesta dopo la segnalazione di alcuni genitori, preoccupati per le condizioni strutturali dell’. I vigili del fuoco hanno riscontrato gravi anomalie nei percorsi pedonali che conducono ai vari padiglioni della scuola, caratterizzati da tettoie in cemento con crepe e segni evidenti di deterioramento. Queste problematiche sono state considerate sufficientemente pericolose da spingere i tecnici a dichiarare l’inaccessibile, almeno fino a quando non saranno messi in sicurezza i passaggi.