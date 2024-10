Ilgiorno.it - Due operai ustionati dal vapore alla Prealpi di Varese

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Duedella, entrambi di 47 anni, sono rimastida un getto dinello stabilimento di viale Borri.. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle 20.30, in uno dei reparti di lavorazione del formaggio. Secondo le prime informazioni, un tubo per il lavaggio delle apparecchiature si sarebbe staccato investendo i due lavoratori con un getto diad alta temperatura. Sul posto sono intervenute due ambulanze con il supporto dell’auto medica: io duesono stati trasportati al vicino ospedale di Circolo, uno in codice rosso l’altro in codice giallo. Sul posto anche carabinieri di, personale di Ats Insubria e i Vigili del fuoco che avranno il compito di accertare la dinamica dell’incidente.