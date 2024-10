Confundustria Catania contro la sugar tax: "Inutile e inefficace" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania, presidente di Sibeg Coca-Cola e vicepresidente nazionale di Assobibe, l’associazione che rappresenta i produttori di bibite analcoliche, lancia un nuovo allarme contro la sugar tax. Alla vigilia dell’approvazione della manovra di bilancio, Busi Cataniatoday.it - Confundustria Catania contro la sugar tax: "Inutile e inefficace" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cristina Busi, presidente di Confindustria, presidente di Sibeg Coca-Cola e vicepresidente nazionale di Assobibe, l’associazione che rappresenta i produttori di bibite analcoliche, lancia un nuovo allarmelatax. Alla vigilia dell’approvazione della manovra di bilancio, Busi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salernitana Femminile - alle porte la sfida contro il Meta Catania - Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’esordio in campionato in trasferta, sul parquet del Mondragone, la Salernitana Femminile 1970 debutterà, nel girone D di Serie B, in casa contro la Meta Catania. Al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, infatti, ... (Anteprima24.it)

Assolti dall’accusa di violenza sessuale : la Corte di Appello di Catania emette una sentenza controversa - Facebook WhatsApp Twitter La recente decisione della Corte di Appello di Catania ha destato scalpore, poiché ha assolto la madre di tre bambini da gravi accuse di violenza sessuale e prostituzione minorile. I condannati della precedente ... (Gaeta.it)

Posillipo - arriva la prima vittoria contro il Nuoto Catania - Tempo di lettura: 3 minutiPrimo successo del campionato per il Posillipo che si impone in trasferta superando il Nuoto Catania per 12-10. La squadra di Pino Porzio, rimonta il 2-0 iniziale e, trascinata dai 4 gol di Somma e dalla tripletta di ... (Anteprima24.it)

Atletico Catania 1994 pronto per il big match contro il Modica - L’Imesi Atletico Catania 1994 scalda il motore in vista della trasferta, in programma domenica, allo stadio “Vincenzo Barone” di Modica. E’ il big match della 6^ giornata del girone B del campionato di Eccellenza. Si affronteranno il Modica, primo ... (Cataniatoday.it)