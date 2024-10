Lanazione.it - Città metropolitana. Baroncelli in consiglio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È iniziato un nuovo cammino per il sindaco di Barberino Tavarnelle David, eletto consigliere metropolitano con due deleghe a Trasporto pubblico locale (senza pums), Viabilità Chianti e Piana Fiorentina. È stato ieri che ha preso il via il lavoro delMetropolitano dove il sindaco ha preso posto nella rappresentanza dei territori del Chianti. "Voglio ringraziare chi mi ha dato fiducia e metto me stesso a piena disponibilità per affrontare questa sfida" ha detto. "Ringrazio la SindacaSara Funaro per avermi assegnato le deleghe al Trasporto Pubblico Locale e alla Viabilitàdel Chianti e della Piana. Un incarico importante che onoreremo con il massimo dell’impegno".