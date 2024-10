Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la lucchese Bertolucci domina la stagione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 - La brillante campionessa italiana esordienti del 1° anno laSvevadel Gruppo Sportivo Capannori, hato la classifica delle esordienti toscane conquistando il primo posto e giungendo seconda come punteggio in campo nazionale alle spalle di Nicole Bracco. La brillante ragazzina ha conseguito 9 vittorie e la maglia tricolore nella prova svoltasi a Lucca tra l’entusiasmo dei propri tifosi e degli sportivi. Tra le allieve Bacci e Delle Fontane entrambe del Team Vangi Ladies le migliori in campo regionale. I titoli regionali tra le esordienti allaed alla Traversi; nelle allievi alla Masi la prova in linea e alla Baci la cronometro. CLASSIFICA ESORDIENTI: 1)Sveva(Gs Capannori) p. 110; 2)Colzi 37; 3)Micchi 36; 4)Giovannetti 32; 5)Lisorini 17; 6)Donno 16; 7)Genovese S. 7; 8)Geppi e Vacondio 5; 9)Traversi 4.