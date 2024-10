Cavandoli: "Sì alla via Emilia bis, ma senza cementificare altro terreno" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Ringrazio Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di ANAS, per aver confermato l'investimento di 95 milioni di euro per le infrastrutture nel Parmense". Così Laura Cavandoli, candidata per la Lega alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna del 17 e 18 Parmatoday.it - Cavandoli: "Sì alla via Emilia bis, ma senza cementificare altro terreno" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Ringrazio Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di ANAS, per aver confermato l'investimento di 95 milioni di euro per le infrastrutture nel Parmense". Così Laura, candidata per la Lega alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Romagna del 17 e 18

