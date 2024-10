It.insideover.com - Cane a sei zampe…e a stelle e strisce: Kkr acquista il 25% di Enilive

Leggi tutta la notizia su It.insideover.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La campagna di espansione italiana del fondo Kkr, uno dei massimi attori globali del private equity, non si ferma: l’azienda di New York, di recente già attiva in Italia per guidare l’acquisto della rete primaria e secondaria di Tim, è entrata nel capitale di, società controllata dalla major italiana dell’energia. L’operazione varrà quasi 3a sei zampee a: Kkril 25% diInsideOver.