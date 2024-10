Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole prolungare il contratto di Reijnders. I dettagli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calciomercato Milan, dopo le ultime grandi prestazioni Zlatan Ibrahimovic vuole blindare Tijjani Reijnders. Ecco la situazione contrattuale Zlatan Ibrahimovic vuole blindare Tijjani Reijnders. Il Senior Advisor di RedBird è rimasto impressionato dalle qualità del centrocampista rossonero, che durante la gara di Champions League con il Club Brugge ha messo a segno addirittura una doppietta. Ecco che allora, nonostante il suo contratto sia ancora lungo e scadrà nel 2028, in casa Milan c’è la voglia di allungare di almeno un paio di anni la durata dell’accordo, con tanto di aumento. Sì, perché l’olandese sta sfornando prestazioni da grandissimo giocatore e inizia a farsi notare anche nel calcio europeo. Per scongiurare qualche possibile interesse da parte di alcuni club, quindi, Ibra vuole blindare il 26enne ex Az. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole prolungare il contratto di Reijnders. I dettagli Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), dopo le ultime grandi prestazioniblindare Tijjani. Ecco la situazione contrattualeblindare Tijjani. Il Senior Advisor di RedBird è rimasto impressionato dalle qualità del centrocampista rossonero, che durante la gara di Champions League con il Club Brugge ha messo a segno addirittura una doppietta. Ecco che allora, nonostante il suosia ancora lungo e scadrà nel 2028, in casac’è la voglia di allungare di almeno un paio di anni la durata dell’accordo, con tanto di aumento. Sì, perché l’olandese sta sfornando prestazioni da grandissimo giocatore e inizia a farsi notare anche nel calcio europeo. Per scongiurare qualche possibile interesse da parte di alcuni club, quindi, Ibrablindare il 26enne ex Az.

