Bronzetti-Wang in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luciasfiderà Xiyunel match di quarti di finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Prosegue l’ottima settimana della tennista azzurro, che dopo aver sconfitto al debutto Avanesyan ha piegato al secondo turno Cristian, proseguendo dunque il suo cammino in Asia. La sua prossima avversaria sarà la cinese, numero 99 del mondo e reduce da una vittoria per 7-5 al terzo nel derby contro la connazionale Wei.ha vinto l’unico precedente, nel 2022 sulla terra rossa di Palermo, e avrà una ghiotta chance di spingersi fino in semifinale. Detto ciò, la tennista di casa non va sottovalutata, anche perché potrà contare sul sostegno del pubblico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno nella giornata di venerdì 25 ottobre come quarto match dalle ore 7:00 italiane.