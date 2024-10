Oasport.it - Boxe: Michael Magnesi riparte da Kevin Trana a Tolfa

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la sconfitta alla dodicesima e ultima ripresa contro il giapponese Masanori Rikiishi dello scorso marzo a Colleferro, il cammino dida. Qui il Lupo Solitario italiano affronterà , in un combattimento sulla distanza delle otto riprese, il pugile del Nicaragua residente in Spagna. Si tratta di una figura di quelle che guadagnano chiamate qui e là , con un record di 15 vittorie, 20 sconfitte e tre pareggi. Di fatto, la serata di domani servirà aper ricominciare un’altra volta la scalata ai piani alti dei pesi superpiuma, quella fermata prima da Anthony Cacace a Manchester e poi dallo stesso Rikiishi pochi mesi fa. Non doveva neppure esserel’avversario del nativo di Palestrina, ma Darwing Martinez, che però è stato di recente sospeso fino al prossimo ottobre dalla federazione pugilistica britannica.