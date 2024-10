Agi.it - Bologna-Milan rinviata per il maltempo, forse si giocherà a febbraio

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - È stata un'Assemblea di Lega Serie A monopolizzata dal tema relativo al rinvio di. Una situazione iniziata nella tarda serata di ieri quando il sindaco della città diha deciso di firmare un'ordinanza per evitare problemi di ordine pubblico: "Il sindaco - si legge in una nota diramata dal sito ufficiale del Comune -, sentiti il questore e il prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Renato Dall'Ara. La decisione è stata condivisa con la prefettura: la partitaporterebbe allo stadio Dall'Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell'area più critica della città, circa 35.