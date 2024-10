Isaechia.it - Amici 24, è amore tra Trigno e Chiara: scatta il bacio (Video)

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’odierno daytime di, le immagini hanno mostrato une unaBacci inediti. I due, per la prima volta pubblicamente, si sono scambiati parole dolci e baci passionali. La loro storia d’sembra dunque definitivamente decollata. Nonostante solo poco tempo fa il giovane cantante avesse dito di avvertire la mancanza della propria fidanzata fuori, di fatto il suo legame alla danzatrice della Celentano è sembrato inequivocabile. Ege Monaco, l’ormai ex compagna dell’allievo, si è infatti lasciata andare ad uno sfogo durissimo nei confronti della neo-coppia. I due sono stati immortalati in una conversazione a notte fonda, in cuiha avuto anche modo di complimentarsi per l’esibizione della ragazza: Comunque oggi eri fighissima, poi non te lo dico davanti a tutti che ti imbarazzi.