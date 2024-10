Alice in Horrorland arriva a MagicLand in esclusiva nazionale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novità assoluta per il parco tematico di Valmontone che ospiterà lo spettacolo ispirato al mondo nato dalla penna di Lewis Carroll dal 31 ottobre al 2 novembre. Il Parco MagicLand,parco divertimenti più grande del centro-sud Italia, annuncia l'arrivo di Alice in Horrorland, libera rielaborazione del classico di Lewis Carroll che dà vita a uno spettacolo indimenticabile. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Gran Teatro Alberto Sordi ospiterà l'unica rappresentazione nazionale di questo spettacolo mozzafiato che vede Wonderland diventare un luogo oscuro e pericoloso, popolato da creature mostruose e personaggi inquietanti. Non mancano i personaggi nati dalla penna di Lewis Carroll, come la Regina di Cuori, più malvagia che mai, o il Cappellaio Matto, più folle e inquietante del solito, e il Coniglio Bianco, sempre più ossessionato Movieplayer.it - Alice in Horrorland arriva a MagicLand in esclusiva nazionale Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novità assoluta per il parco tematico di Valmontone che ospiterà lo spettacolo ispirato al mondo nato dalla penna di Lewis Carroll dal 31 ottobre al 2 novembre. Il Parco,parco divertimenti più grande del centro-sud Italia, annuncia l'arrivo diin, libera rielaborazione del classico di Lewis Carroll che dà vita a uno spettacolo indimenticabile. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Gran Teatro Alberto Sordi ospiterà l'unica rappresentazionedi questo spettacolo mozzafiato che vede Wonderland diventare un luogo oscuro e pericoloso, popolato da creature mostruose e personaggi inquietanti. Non mancano i personaggi nati dalla penna di Lewis Carroll, come la Regina di Cuori, più malvagia che mai, o il Cappellaio Matto, più folle e inquietante del solito, e il Coniglio Bianco, sempre più ossessionato

